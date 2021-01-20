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İki gündür haber alınamıyor

20.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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İki gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde tek başına yaşayan Alzheimer hastası yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre Niksar’a bağlı Çimenözü Köyünde tek başına ikamet eden 76 yaşındaki Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mustafa Duman’dan haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirerek yardım istediler.

Tokat’ın Niksar ilçesinde tek başına yaşayan Alzheimer hastası yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre Niksar’a bağlı Çimenözü Köyünde tek başına ikamet eden 76 yaşındaki Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mustafa Duman’dan haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirerek yardım istediler. Polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan yaşlı adamın en son minibüsle ilçe merkezine geldiği ve daha sonra herhangi bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.
Sosyal medyadan yardım çağrısı
Arama çalışmaları sürürken kayıp şahsın oğlu Nevzat Duman ise sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunarak, “Babam kayıp lütfen gören duyan Allah rızası için bana ulaşsın kendisi Alzheimer hastası Niksar Çimenözü köyü ve çevre köy sakinleri Niksar halkı sakinleri ses ver hava çok soğuk zaman daralıyor gören bana ulaşsın” dedi.

İki gündür haber alınamıyor

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