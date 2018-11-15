İki kadını darp eden Yusuf Harputlu'dan komik açıklama! 'Kuzenim yaptı'

Türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı iki kadını yumruklamaya başladı. Yusuf Harputlu, çalışanları darbettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı. Çalışanların da cep telefonlarını duvara fırlattı.

AÇIKLAMA GELDİ

Yusuf Harputlu konu ile ilgili Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neye göre böyle bir şey yaptığım ortaya çıktı? Özür dileyerek şunu sormak istiyorum: Şahsımın bu olayı gerçekleştirdiğime dair bir belge bir kamera kaydı var mıdır? Olay şöyle oldu, birincisi ben evli değilim. Bugüne kadar magazinle işim olmadı. Benim ahlaksızlığımı kimse görmedi bayanların savunmasız bir çiçek olduğunu her zaman söyledim.

'BEN DEĞİLİM KUZENİM YAPMIŞ'

Benim kuzenim var ismi Serdar. Bana tıpatıp benziyor. Ben bu haberi şimdi gördüm olayı amcamdan biliyorum. Böyle böyle yaşanmış diye amcam bana söyledi. Her yerde o çocuğu ben zannediyorlar. Her yerde Yusuf Harputlu olduğunu zannediyorlar. Semte hiç gitmedim, semtteki AVM'ye gitmedim, dediğiniz yeri hiç bilmiyorum."

