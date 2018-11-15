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İki kadını darp eden Yusuf Harputlu'dan komik açıklama! 'Kuzenim yaptı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu, geçen günlerde gittiği bir mağazada çıkan tartışma sonrası, mağaza çalışanı Emine Y. ve Kader Y. adlı iki kadını yumrukladı. Olayın ardından Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan türkücü 'Ben değil, kuzenim yapmış' dedi

İki kadını darp eden Yusuf Harputlu'dan komik açıklama! 'Kuzenim yaptı'

Olay, 1 Ekim günü meydana geldi. Yusuf Harputlu, Azeri asıllı eşi Berfin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki İsfanbul Alışveriş Merkezi'ne gitti.

AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Yusuf Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi. İddiaya göre, Berfin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Yusuf Harputlu mağaza çalışanlarıyla bu olay nedeniyle tartışmaya başladı.

'SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?' DEDİ VE İKİ KADINI YUMRUKLADI

Türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı iki kadını yumruklamaya başladı. Yusuf Harputlu, çalışanları darbettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı. Çalışanların da cep telefonlarını duvara fırlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AVM güvenliğinin olaya müdahalesinin ardından iki çalışan hastaneye götürüldü. İki kadın çalışan, başvurdukları devlet hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra darp raporuyla birlikte Alibeyköy Polis Merkezi'ne başvurarak Yusuf Harputlu'dan şikayetçi oldu. Çalışanların ihbarı sonrası Yusuf Harputlu hakkında soruşturma başlatıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Yusuf Harputlu konu ile ilgili Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neye göre böyle bir şey yaptığım ortaya çıktı? Özür dileyerek şunu sormak istiyorum: Şahsımın bu olayı gerçekleştirdiğime dair bir belge bir kamera kaydı var mıdır? Olay şöyle oldu, birincisi ben evli değilim. Bugüne kadar magazinle işim olmadı. Benim ahlaksızlığımı kimse görmedi bayanların savunmasız bir çiçek olduğunu her zaman söyledim.

'BEN DEĞİLİM KUZENİM YAPMIŞ'

Benim kuzenim var ismi Serdar. Bana tıpatıp benziyor. Ben bu haberi şimdi gördüm olayı amcamdan biliyorum. Böyle böyle yaşanmış diye amcam bana söyledi. Her yerde o çocuğu ben zannediyorlar. Her yerde Yusuf Harputlu olduğunu zannediyorlar. Semte hiç gitmedim, semtteki AVM'ye gitmedim, dediğiniz yeri hiç bilmiyorum."

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