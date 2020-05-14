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İki katlı yayla evi yandı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki koruma altında bulunan Karabağlar yaylasında çıkan yangında iki katlı ahşap bina tamamen yandı.Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak oturan Yaşar Kurt’un Perşembe pazarına gittiği esnada evde yangın çıktı.

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki koruma altında bulunan Karabağlar yaylasında çıkan yangında iki katlı ahşap bina tamamen yandı.
Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak oturan Yaşar Kurt’un Perşembe pazarına gittiği esnada evde yangın çıktı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonrası ahşap binadaki yangın söndürülürken, ev içinde bulunan mobilya ve beyaz eşyaların büyük bölümü kullanılmaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangın ile ilgili olarak Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın sonrası tahkikat başlattı.

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