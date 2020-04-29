YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İki mahallede karantina tedbirleri alındı

İki mahallede karantina tedbirleri alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Korona virüsü nedeniyle iki mahalle de bulunan bazı sokaklar karantina altına alındı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Turgut Özal Mahallesi ve Girne Mahallesinde son dönemlerde vakaların yoğunlaştığı belirtilen sokaklarda İlçe Hıfzı Kurulunun kararı ile 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, “Korona virüs vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde görülen vakaların yoğunlaştığı Turgut Özal Mahallesi 7009 Sokak ve Girne Mahallesi 6021.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Korona virüsü nedeniyle iki mahalle de bulunan bazı sokaklar karantina altına alındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Turgut Özal Mahallesi ve Girne Mahallesinde son dönemlerde vakaların yoğunlaştığı belirtilen sokaklarda İlçe Hıfzı Kurulunun kararı ile 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, “Korona virüs vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde görülen vakaların yoğunlaştığı Turgut Özal Mahallesi 7009 Sokak ve Girne Mahallesi 6021. Sokak, 6077 Sokak ile 6078.Sokak arasında kalan bölgede 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:26
Öğle
12:29
İkindi
16:15
Akşam
19:22
Yatsı
20:47

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Kerem Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.