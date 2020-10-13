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İki mahalleye yağmur suyu tahliye boruları döşendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından Fatih ve Cumhuriyet Mahallesinde yağmursuyu tahliye boruları yapım çalışmaları tamamlandıGölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına başladı.

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından Fatih ve Cumhuriyet Mahallesinde yağmursuyu tahliye boruları yapım çalışmaları tamamlandı
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına başladı. İlk olarak Fatih ve Cumhuriyet Mahallesinde her yağmur sonrası su taşkınlarından kaynaklı evlerini su basan vatandaşların mağduriyetini giderildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Gazi Caddesinin bir bölümüne geniş yağmur suyu ve drenaj boruları döşendi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Gazi Caddesi üzerinde bulunan 26. sokak ve civarında yağmur sonrası biriken sular için altyapı çalışmaları yaptık. Çalışma yapılan bölgeye 400 ve 600’lük borularla bin metre genişletilmiş yağmur suyu borusu döşendi. Yapılan çalışmalar sonrası yağmur yağdığında su taşkınlarının önüne geçilerek vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amaçladık” diye konuştu.

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