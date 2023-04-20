YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

20.04.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre Hasan Arar (35), idaresindeki 02 FT 859 plakalı otomobil ile Faik Horuz idaresindeki (49), idaresindeki 02 AS 903 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi’nde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Faik Horuz yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetimRamazan Bayramı öncesi sıkı denetim
Oğuzlar cevizinde zirai don nedeniyle yüzde 90 verim kaybı bekleniyorOğuzlar cevizinde zirai don nedeniyle yüzde 90 verim kaybı bekleniyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:39
Öğle
12:31
İkindi
16:13
Akşam
19:13
Yatsı
20:35

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Ketencioğlu eczanesi
Merkez
Emek eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Merkez
Sağlık eczanesi
Besni
Hilal eczanesi
Golbasi
Nehir eczanesi
Golbasi
Karakaya eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.