YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 05.01.2021 13:06 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Satılmış Ç.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Satılmış Ç. yönetimindeki Opel Astra marka 19 AAD 346 plakalı otomobil ile 19 SC 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Satılmış Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Taha Ömür Ç. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:50
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:59

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Başak Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.