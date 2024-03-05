YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İHA İHA
05.03.2024 12:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kaza, kent merkezi Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O., yönetimindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Y.’nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Y.Ö., M.R., S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Mobil Müze Tırı Osmaneli’deÇanakkale Mobil Müze Tırı Osmaneli’de
Şehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildiŞehitkamil’de 5 bin 288 kişiye okuma-yazma öğretildi
Define için kaçak kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandılarDefine için kaçak kazıya başlayamadan jandarmaya yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Mart Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
19:01
Yatsı
20:18
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.