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İki Süper Lig hakemi için karar! Testleri geçemediler klasman düşürüldüler... O isim artık amatör hakem

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2025 15:06
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Süper Lig'de görev yapan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu klasman düşürüldü. 2 isim de artık Süper Lig'de hakemlik yapamayacak. İşte detaylar...

İki Süper Lig hakemi için karar! Testleri geçemediler klasman düşürüldüler... O isim artık amatör hakem

Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun Süper Lig kariyerleri sona erdi. MHK'nin koşu testlerinde hem ocak ayında hem de sezon başında başarısız olan Erkan Özdamar, Süper Lig hakemliğinden alındı.

Klasman düşürülen Özdamar, bundan böyle 2. Lig ve 3. Lig maçlarında düdük çalabilecek.

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UĞURLU ARTIK AMATÖR HAKEM

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Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu da tıpkı Erkan Özdamar gibi hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan koşu testlerinde başarısız oldu. Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak girdiği koşu testinden geçemedi.

44 yaşındaki tecrübeli hakem, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle il hakemliği klasmanına düşürüldü. Uğurlu, bundan böyle amatör maçlarda görev yapabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Hakem MHK son dakika
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