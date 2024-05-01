İkide bir nasıl yazılır? İkide bir ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede iki kelimenin birleşmesiyle oluşan yeni sözcüklerin doğru yazılışları sıklıkla karıştırılır. Türkçeyi dil bilgisi kurallarına uygun bir biçimde yazmak isteyenlerin yazılışını sorguladığı sözcüklerden biri de ‘ikide bir’dir. Türkçede bulunan sözcüklerin nasıl kullanılması gerektiği bilinmelidir. Bazı kelimeler telaffuz edildiği gibi yazılırken bazı sözcüklerde değişiklik olabilir. Hatalı ifadeler konuşurken çok fazla göze batmasa da yazı dilindeki hatalar çok net görülür. İkide bir sözcüğünün bazen ayrı bazen ise bitişik hâlde yazıldığı görülür.

İkide bir nasıl yazılır?

Günlük yaşamda konuşurken kullanılan sözcüklerin yazımında pek çok kişi imla hatası yapmaktadır. Türkçede bulunan pek çok sözcüğün yazımında imla hataları yapılır. Bu kelimelerden biri de ikide birdir. Günümüzde dijital sözlüklere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Türkçe dil bilgisi kuralları konusunda birincil kaynak Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. İkide bir yazımı ile ilgili tereddütler konusunda yazım kılavuzlarında sorgulamalar yapılır. Bu sorgulamaların sebebi ise bazı sözcüklerin ayrı bazılarının ise bitişik yazılıyor olmasıdır. İkide bir sözcüğü için de aynı kafa karışıklığı yaşanır.

İkide bir bitişik mi yazılır sorusunun cevabını arayan pek çok insan mevcuttur. İkide bir Türkçe yazım kılavuzlarına göre bitişik yazılması gereken kelimeler arasında yer alır.

İkide bir doğru yazılışı

İkide bir kelimesi Türkçede çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin bazen zarf bazen de mecazi anlamda kullanıldığı görülür. İki sözcüğünün yanındaki “de” eki ismin –de hâli olarak açıklanır. Söz konusu sözcükteki “de” eki bulunma eki olduğundan bitişik yazılması gerekir. Bu bilgiler ışığında ikide bir ayrı mı yazılır sorusunun yanıtı; ikide bir TDK kılavuzlarına göre de bitişik bir şekilde yazılmalıdır. Sözcüğün “iki de bir” biçimindeki ayrı yazımı imla hatası olarak değerlendirilir. İkide bir sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

İkide bir (doğru kullanım)

İki de bir (yanlış kullanım)





