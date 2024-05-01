EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. İkide bir nasıl yazılır? İkide bir ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İkide bir nasıl yazılır? İkide bir ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.04.2024 16:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkide bir nasıl yazılır sorusu, bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini öğrenmek isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Türkçe, sözcük bakımından oldukça zengin bir dildir. Kelimelerin fazlalığı düşünüldüğünde, bazı sözcüklerin doğru yazım şekilleri karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından İkide bir doğru yazılışı ile ilgili bilgi paylaşılmıştır. Peki, İkide bir nasıl yazılır?

İkide bir nasıl yazılır? İkide bir ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede iki kelimenin birleşmesiyle oluşan yeni sözcüklerin doğru yazılışları sıklıkla karıştırılır. Türkçeyi dil bilgisi kurallarına uygun bir biçimde yazmak isteyenlerin yazılışını sorguladığı sözcüklerden biri de ‘ikide bir’dir. Türkçede bulunan sözcüklerin nasıl kullanılması gerektiği bilinmelidir. Bazı kelimeler telaffuz edildiği gibi yazılırken bazı sözcüklerde değişiklik olabilir. Hatalı ifadeler konuşurken çok fazla göze batmasa da yazı dilindeki hatalar çok net görülür. İkide bir sözcüğünün bazen ayrı bazen ise bitişik hâlde yazıldığı görülür.

İkide bir nasıl yazılır?

Günlük yaşamda konuşurken kullanılan sözcüklerin yazımında pek çok kişi imla hatası yapmaktadır. Türkçede bulunan pek çok sözcüğün yazımında imla hataları yapılır. Bu kelimelerden biri de ikide birdir. Günümüzde dijital sözlüklere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Türkçe dil bilgisi kuralları konusunda birincil kaynak Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. İkide bir yazımı ile ilgili tereddütler konusunda yazım kılavuzlarında sorgulamalar yapılır. Bu sorgulamaların sebebi ise bazı sözcüklerin ayrı bazılarının ise bitişik yazılıyor olmasıdır. İkide bir sözcüğü için de aynı kafa karışıklığı yaşanır.

İkide bir bitişik mi yazılır sorusunun cevabını arayan pek çok insan mevcuttur. İkide bir Türkçe yazım kılavuzlarına göre bitişik yazılması gereken kelimeler arasında yer alır.

İkide bir doğru yazılışı

İkide bir kelimesi Türkçede çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin bazen zarf bazen de mecazi anlamda kullanıldığı görülür. İki sözcüğünün yanındaki “de” eki ismin –de hâli olarak açıklanır. Söz konusu sözcükteki “de” eki bulunma eki olduğundan bitişik yazılması gerekir. Bu bilgiler ışığında ikide bir ayrı mı yazılır sorusunun yanıtı; ikide bir TDK kılavuzlarına göre de bitişik bir şekilde yazılmalıdır. Sözcüğün “iki de bir” biçimindeki ayrı yazımı imla hatası olarak değerlendirilir. İkide bir sözcüğünün doğru ve hatalı kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

  • İkide bir (doğru kullanım)
  • İki de bir (yanlış kullanım)
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB resmen duyurdu! Sınırlama getirildiMEB resmen duyurdu! Sınırlama getirildi
Okullarda beklenen gün geldi! Milyonlarca öğrenci...Okullarda beklenen gün geldi! Milyonlarca öğrenci...
MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacakMEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak

MEB'den yaz okulu kararı! 1 Temmuz'da başlıyor, 81 ilde ücretsiz olacak

90 soruya da yanlış cevap verince, ödül olarak çeyrek altın taktılar!

90 soruya da yanlış cevap verince, ödül olarak çeyrek altın taktılar!

Okullarda yeni dönem başlıyor! Bugün onaylandı

Okullarda yeni dönem başlıyor! Bugün onaylandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.