İkinci ara tatil ne zaman bitiyor? 2026 ikinci ara tatil günleri belli oldu

Mart ayı ikinci ara tatili başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi başladı. Hafta sonu tatilleriyle birlikte öğrenciler toplam 9 gün boyunca derslerden uzak bir dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatilin ardından dersler ne zaman başlayacak?

Sedef Karatay Bingül

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenciler, Mart ayında uygulanacak ikinci ara tatilin tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başladı.

TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler toplam 9 gün sürecek bir dinlenme fırsatı bulacak.

Ara tatilin ardından dersler 23 Mart 2026 Pazartesi günü tekrar başlayacak.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ BİRLEŞİYOR

Takvime göre, ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.

Öte yandan Ramazan Bayramı tatili 19 Mart Perşembe günü arefe ile başlıyor ve 20, 21, 22 Mart tarihlerinde bayram coşkusu yaşanacak.

Dikkat çeken detay ise, ikinci ara tatilin son gününün Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk gelmesi. Bu durum, öğrenciler ve aileleri için tatilin hem ara tatil hem de bayram şeklinde birleştiği özel bir fırsat sunuyor.

MEB 2. ARA TATİL 2026 TARİHLERİ

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma

Ders Başı: 23 Mart 2026 Pazartesi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025’te başlamış ve birinci dönem 16 Ocak 2026’da tamamlanmıştı. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlamıştı.

Yaz tatili öncesi son gün ise 26 Haziran 2026 Cuma olarak planlandı.

Öğrenciler, yaklaşık dokuz ay süren eğitim maratonunun ardından Mart ara tatiliyle kısa bir nefes alabilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sınav kaygısı nedir? Uzman isimden ailelere önemli uyarılarSınav kaygısı nedir? Uzman isimden ailelere önemli uyarılar
Milli Eğitim Bakanı'ndan ikinci ara tatil paylaşımıMilli Eğitim Bakanı'ndan ikinci ara tatil paylaşımı

En Çok Okunan Eğitim Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

CANLI | Savaşta 18. gün! İsrail duyurdu: Ali Laricani öldürüldü

CANLI | Savaşta 18. gün! İsrail duyurdu: Ali Laricani öldürüldü

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

