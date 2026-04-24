Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları, 4-6 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekecek. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için kadrolu ve sözleşmeli toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenler, görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek.
Atamalar, alanlardaki mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 6 Mayıs esas alınacak.

Atamaların gerçekleştirilmesi ve sıra kaydının oluşturulması için tarih 11 Mayıs, tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran olarak belirlendi.
Tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler, başvuru sırasında talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerinde yer alan kurumlar için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak.

Sıra oluşan alanlara 13 Ağustos'a kadar, yargı kararları hariç olmak üzere sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve kontenjan verilmeyecek.
