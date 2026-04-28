Bodrum’da lisede skandal 'taciz' iddiası: Öğrenciler tutanakla anlattı, Veliler savcılığa gitti!

Bodrum'da bir lisede görev yapan öğretmen hakkında taciz iddiaları gündemi sarstı. Öğrenci beyanları ve veli şikayetlerinin ardından okul yönetiminde süreç başlatıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, okul kaynakları iddialara ilişkin sürecin doğrulandığını ve olayın resmi tutanaklara yansıdığını belirtti.

ÖĞRENCİ İFADELERİ TUTANAKLARA GEÇTİ

Bir öğrencinin jandarmaya verdiği ifadede, öğretmenin sınıf içinde bir öğrenciye yönelik "beni böyle tahrik ediyorsun" şeklinde sözler söylediği öne sürüldü. Bu ifadelerin sınıf ortamında rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

Ayrıca öğretmenin bazı öğrencilerle iletişiminde sert ve küçümseyici bir üslup kullandığı, zaman zaman yüksek sesle konuştuğu yönünde beyanlar da tutanaklara yansıdı.

DERSLERDE UYGUNSUZ İÇERİK İDDİALARI

Öğrenci ifadesinde, öğretmenin ders sırasında edebiyat konularının dışında örnekler verdiği iddia edildi.

Bu kapsamda, bir derste şiir okunduktan sonra uygunsuz bir hikaye anlatıldığı, başka bir derste ise geçmişte kıraathanelerde pornografik içerikli filmler izlenmesine dair ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Öğrenciler bu anlatımlar sırasında sınıfta huzursuzluk yaşandığını belirtti.

VELİLERDEN SAVCILIĞA BAŞVURU

Yaşanan iddialar üzerine bazı velilerin okul yönetimine başvurarak şikayette bulunduğu, bir kısmının ise savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Veliler, söz konusu ifadelerin öğrencilerin yaşına ve ders içeriğine uygun olmadığını savunarak durumdan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

ÖĞRETMENİN DERS PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İddiaların ardından okul yönetiminin, öğretmenin bazı sınıflardaki derslerine girmemesi için program değişikliğine gittiği belirtildi. Eğitim sürecinin aksatılmaması için başka öğretmenlerin görevlendirildiği aktarıldı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, sürecin Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirileceği, iddialarla ilgili müfettiş görevlendirilmesinin beklendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında öğrenci, veli ve öğretmen ifadelerinin alınacağı ifade edilirken, idari sürecin resmi incelemeyle netleşeceği belirtildi.