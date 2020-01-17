YURTHABER
  4. ‘İkinci Bahar’ adlı oyun Cumartesi akşamı sahnelenecek

‘İkinci Bahar’ adlı oyun Cumartesi akşamı sahnelenecek

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi Tiyatro Geceleri etkinlikleri çerçevesinde 18 Ocak Cumartesi günü sahnelenecek olan ‘İkinci Bahar’ adlı oyun için bilet satışları sürüyor.Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği İstanbul Temaşa Tiyatrosu’nun iki perdelik ‘İkinci Bahar’ adlı oyunu saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.Oyuncu kadrosunda Cihat Tamer, Bedia Ener, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak gibi isimlerin yer aldığı ve yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan oyunun biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyun için satılacak biletlerin tüm geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

‘İkinci Bahar’ adlı oyun Cumartesi akşamı sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi Tiyatro Geceleri etkinlikleri çerçevesinde 18 Ocak Cumartesi günü sahnelenecek olan ‘İkinci Bahar’ adlı oyun için bilet satışları sürüyor.
Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği İstanbul Temaşa Tiyatrosu’nun iki perdelik ‘İkinci Bahar’ adlı oyunu saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.
Oyuncu kadrosunda Cihat Tamer, Bedia Ener, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak gibi isimlerin yer aldığı ve yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan oyunun biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.
12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyun için satılacak biletlerin tüm geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci karne aldıNevşehir’de 60 bin 966 öğrenci karne aldı
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kütüphaneler Genel Müdürü Turşucu’yu ziyaret ettiUçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kütüphaneler Genel Müdürü Turşucu’yu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Ataşehir’de yarıyıl tatili çok güzel geçecek

Ataşehir’de yarıyıl tatili çok güzel geçecek

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Nevşehir Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
12:56
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Anadolu Eczanesi
Merkez
Öncül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Ürgüp'te plastik örtü sera kuruldu

Ürgüp'te plastik örtü sera kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.