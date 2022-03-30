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İkinci bebeğine 8 aylık hamile Sinem Kobal hayran bıraktı

30.03.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem'i görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçmedi. Türkiye'nin gözde çifti Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci çocukları için artık günleri sayıyor. Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran ünlü çift, çocuğunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden...

İkinci bebeğine 8 aylık hamile Sinem Kobal hayran bıraktı

Hamile eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin için hiç bir masraftan kaçınmayan Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'daki evlerini de daha büyük bir ev ile değiştirmişti. İkinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi.

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"BU NE GÜZELLİK"

İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem'i görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçmiyor...

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Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.

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Ekran Alıntısı


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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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