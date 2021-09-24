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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü mezarı başında anıldı

24.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü mezarı başında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü mezarı başında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 137'nci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

İnönü'nün doğum yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.

İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in babasının kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Özden Toker, Ayşe Gülsün Bilgehan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile İnönü Vakfı üyeleri katıldı.

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