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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 50. yılında memleketi Malatya'da anıldı

25.12.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 50. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Tarihi Kapalı Çarşı üstündeki İnönü Anıtı önündeki törende, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri anıta çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene kurum ve kuruluşların il müdürleriyle siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Öte yandan törene katılan CHP İl Başkanı Barış Yıldız, yaptığı açıklamada, vefatının 50. yıl dönümünde İsmet İnönü'yü memleketi Malatya'da anmak ve onunla gurur duyduklarını belirtmek için toplandıklarını söyledi.

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Malatya İsmet İnönü

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