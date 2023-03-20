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İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar gördü

20.03.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, aralarında 1240 yılında yapılan Ulu Cami'nin de bulunduğu 19 ibadethane 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasara uğradı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Elbistan'da yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

İkinci depremin merkez üssü olan ilçede yıkılan binaların enkazı kaldırıldı, şehrin ihyasına yönelik çalışmalar ise yoğun şekilde devam ediyor.

İlçede hasar gören yapılar arasında 1240 yılında inşa edilen Ulu Cami'nin de bulunduğu 19 cami de yer alıyor.

Tarihin caminin minaresi bu büyük sarsıntıda yıkıldı, kubbe, cami bahçesinde bulunan şadırvan ve bahçe duvarları çöktü. 2007 yılında restore edilen tarihi caminin eski haline kavuşması için de çalışma yapılacak.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AA muhabirine, yaşanan depremlerden ibadethanelerin de etkilendiğini söyledi.

Depremde hasar gören yapılar arasında hizmet yürüttükleri camiler ve müftülük binalarının da bulunduğunu anlatan Kılınç, "Devletimize, milletimize candan teşekkür ediyorum. Çünkü milletimiz, devletimiz yanımızda yer aldı. Bu yara inşallah el ele, kol kola hep beraber sarılacak. Ben bu vesileyle ölen kardeşlerimize ki; şehit olduklarına inanıyorum, Rabb'im rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize de Rabb'im acil şifalar ihsan eylesin." dedi.

Tarihi caminin minaresindeki külahın ilk depremde düştüğünü belirten Kılınç, Elbistan merkezli depremde ise minarenin yıkıldığını, bazı kubbelerinde ise hasar oluştuğunu kaydetti.

Caminin ibadete kapalı olduğunu ifade eden Kılınç, "Tarihi Ulu Camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğünce incelendi, tekrar inşallah asli çehresine kavuşacak. 1240 yılından bu yana ibadet yapılan bir yer. Hatta Mimar Sinan'a ilham kaynağı, birçok sanat tarihçisinin de eserlerine konu olmuş. Günümüze kadar böyle geldi ama deprem dediğimiz bu felakette camimiz de maalesef bu hale geldi." diye konuştu.

Depremin büyük bir coğrafyayı etkilediğini dile getiren Kılınç, depremde ilçede hasar gören başka camilerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Kılınç, şunları kaydetti:

"İlçemizde 19 cami ve 45 minaremiz hasarlı. Dün itibarıyla 4 minare yıkıldı. Ramazana az bir süre kaldı, insanımız camilere gelecek. Her ne kadar camilerimizin etrafına çadır kursak da buralar farklı oluyor. Ramazan için sağlam camilerimiz var. Elbistan'daki toplam 57 camimizden 19'u hasarlı. İnşallah sağlam olan ibadethanelerimizde teravihlerimizi, cumalarımızı, 5 vakit namazlarımızı kılacağız."

Müftü Kılınç, ramazan ayında da vatandaşlarla biraya gelerek depremin yaralarını sarmak için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

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