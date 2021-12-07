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  4. İkinci kez koronavirüs olan Fulya Öztürk hastane odasından paylaştı

İkinci kez koronavirüs olan Fulya Öztürk hastane odasından paylaştı

07.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Fulya ile Umudun Olsun'a ara vermek zorunda kalan Fulya Öztürk'ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ünlü sunucu Öztürk hastane odasından sağlık durumuna dair bilgi verdi.

İkinci kez koronavirüs olan Fulya Öztürk hastane odasından paylaştı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu olan Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı.

Virüsü ağır geçiren ve hastane odasından fotoğraf paylaşan Fulya Öztürk, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ekran Alıntısı

Instagram hesabından son durumunu bildiren Öztürk, “Çok halsizim ama bugün daha iyiyim. Allah razı olsun gerçekten hepinizden çok duygulandım. Çok ağladım. Dua eden dillerinize kurban olurum.” İfadelerini kullandı.

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Fulya Öztürk
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