İkinci kez koronavirüs olan Fulya Öztürk hastane odasından paylaştı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu olan Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı.

Virüsü ağır geçiren ve hastane odasından fotoğraf paylaşan Fulya Öztürk, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Instagram hesabından son durumunu bildiren Öztürk, “Çok halsizim ama bugün daha iyiyim. Allah razı olsun gerçekten hepinizden çok duygulandım. Çok ağladım. Dua eden dillerinize kurban olurum.” İfadelerini kullandı.

