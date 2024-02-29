İkinci köprünün montajı başladı

Birinci köprünün ardından, imalatı tamamlanan ikinci köprünün de montajı yapılmaya başlandı.

Düzce Belediyesi’nin büyük projelerinden biri olan ve Başkan Faruk Özlü’nün şehrin çehresini değiştirmek hedefi doğrultusunda projesi hazırlanan “Asar Deresi Projesi” hızla ilerliyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından birinci seçilen ve ödüle layık görülen projenin, Küçüksü Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasında kalan 430 metrelik birinci etabında yer alan asma köprülerde çalışmalar sürüyor.

Dere içerisindeki amfi basamaklarının ardından önceki haftalarda birinci köprünün kemeri monte edilirken, imalatı tamamlanan ikinci köprünün tabliye çalışmaları da başladı.

Amfi, restoran, büfe ve yay şeklinde 2 aktif yaya köprüsü bulunacak projenin ilk etabında, cep otoparkları, bisiklet yolu ve park yerleri de yer alıyor.

Şehir merkezine estetik ve modern bir görüntü kazandıracak olan 3 etaplı proje, aynı zamanda Asar deresini şehrin yeni cazibe merkezine de dönüştürecek.



