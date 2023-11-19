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İkiz bebek bekliyorlardı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin oğullarının isimleri belli oldu

19.11.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenen şarkıcı İdo baba olmak için gün sayıyor. İkiz oğullarını ocak ayında kucaklarına alacak olan çiftin bebeklerine koydukları isim duyanları şaşırttı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında hayatını Yasemin Şefkatli ile birleştirmişti. İkiz bebeklere hamile olan Yasemin Şefkatli ikizlerin ocak ayında doğacağını söylemişti. Snob Magazin'in haberine göre, çiftin ikiz oğullarına koydukları isimler belli oldu.

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Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak. İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin isimlerini çiftin ikizleri taşıyacak. Yasemin Şefkatli daha önce çocuklarının ismini eşi İdo Tatlıses'in koyduğunu belirtmişti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti ocak ayında oğulları İbrahim ve Sinan'ı kucağına alacak.


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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses
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