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İkiz bebek dünyaya getiren Ashley Graham doğumdan önceki son halini paylaştı!

19.02.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez doğum yapan büyük beden model Ashley Graham ikiz bebeklerini geçtiğimiz günlerden dünyaya getirdi. Ünlü model, Instagram hesabından doğumdan önceki son halini paylaşarak takipçilerini büyümüş karnıyla şaşırttı.

İkiz bebek dünyaya getiren Ashley Graham doğumdan önceki son halini paylaştı!

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olduğunu duyurmuştu.

İkiz bebeklerini kucağına alan Graham yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Graham, bu defa doğumdan hemen önce çekilen fotoğrafını paylaştı. 34 yaşındaki ünlü model, paylaşımına, 'Bunun sadece 6 hafta önce olduğuna inanamıyorum!' notunu düştü.

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Graham'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim gelirken, bir takipçisinin 'Patlamaya hazır gibisin' yorumu dikkat çekti.


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Ashley Graham
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