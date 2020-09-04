İkiz yalının güvenlik görevlileri tazminatları için Ebru Gündeş'ten yardım bekliyor

Savcılığın, Rıza Sarraf'ın malvarlığına tedbir koydurtması üzerine alacaklarını tahsil edemeyen güvenlik görevlileri, yalıda Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf'a hizmet ettiklerini belirterek, mağduriyetlerinin Ebru Gündeş tarafından giderilmesini istediler. Eldem ve Han'ın avukatı Ayşe Güney, "Aslında hizmet Rıza Sarraf - Ebru Gündeş çiftine yapıldığı için belki vicdanen bir sorumluluk üstlenip müvekkillerimin mağduriyetini giderebilir, diye düşünüyoruz" dedi. SARRAF ABD'DE TUTUKLANDIKTAN 6 AY SONRA TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILINCA DAVA AÇTILAR Mustafa Eldem, Kanlıca'da kanuna aykırı yapılan tadilat ile gündeme gelen, Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in yaşadığı ikiz yalıda Kasım 2013 tarihinde, Enes Han da 15 Mart 2015 tarihinde güvenlik görevlisi olarak işe girdi. İki güvenlik görevlisi, Rıza Sarraf'ın 19 Mart 2016 tarihinde ABD'de gözaltına alınıp 22 Mart 2016 tarihinde de tutuklanmasından 6 ay sonra 9 Eylül 2016 tarihinde işten çıkarıldılar. Eldem ve Han'ın, Rıza Sarraf'a ait evde çalıştığını gerekçe gösteren Roysar Holding, tazminatı ödemeyi kabul etmedi. Tazminatsız işten atılan Eldem ve Han, Avukat Ayşe Güney aracılığı ile 21 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi'nde Roysar Holding aleyhine dava açtılar.

Avukat Güney, müvekkillerinin Rıza Sarraf'a ait yalıda çalışmış olsa da iş ile ilgili tüm talimatların davalı Roysar Holding tarafından verildiğini belirterek müvekkillerinin hak kazandığı tazminatların davalı firmadan tahsilini istedi. Davalı Roysar Holding ise davacıların Rıza Sarraf'a ait evde güvenlik hizmeti verdiğini, holding çalışanı olmadığını gerekçe göstererek davanın reddini istedi. DAVAYI KAZANDILAR PARAYI ALAMADILAR Yaklaşık 2.5 yıl süren dava 14 Şubat 2019 tarihinde karara çıktı. Mahkeme, Roysar Holding'in Mustafa Eldem'e 39 bin, Enes Han'a da 25 bin lira tazminatı davanın açılış tarihi olan 21 Aralık 2016 tarihinde itibaren işleyecek faiz ile ödenmesine hükmetti. SAVCILIĞIN TEDBİR KARARI NEDENİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEDİLER Avukat Ayşe Güney, mahkemenin kararı ile birlikte faizi ile 113 bin liraya ulaşan alacağın tahsili için Roysar Holding aleyhine icra takibi başlattı ancak alacağı tahsil edemedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Aralık 2017 tarihinde ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf ve yakınlarının Türkiye'deki malvarlığına ve banka hesaplarına tedbir konduğu için iki güvenlik görevlisinin alacakları tahsil edilemedi.

İŞÇİLER EBRU GÜNDEŞ'TEN MAĞDURİYETLERİNİN GEDERİLMESİNİ İSTİYOR 1.5 yıldır alacaklarını tahsil etmeye çalışan güvenlik görevlileri DHA'ya yaptıkları açıklamada Ebru Gündeş'in mağduriyetlerini gidermesini istediler. Yaklaşık 3.5 sene Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in yaşadığı Kanlıca'daki yalıda güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı Mustafa Eldem, "Yaklaşık 3.5 sene Kanlıca'da bulunan ikiz yalılarda çalıştım. Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf çiftinin beraber ikamet ettiği yalıda. 2016 yılında haksız olarak işten çıkartıldık. Biz de mecburen bu konuyu yargıya taşıdık. Mahkeme bizi haklı buldu. Fakat Rıza beyin son süreçte yaşadığı olaylarla ilgili şirketten herhangi bir para alamadık, tedbirler olduğu söylendi. 1.5 yıldır paramızı alamıyoruz" dedi. 'KONUNUN EBRU HANIMA İLETİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ' Mustafa Eldem, "Konunun Ebru hanıma iletilmediğini düşünüyoruz. Biz Rıza Bey ve Ebru Hanıma hizmet ediyorduk. Onun yardımcı olmasını istiyoruz. Biz direk ev çalışanıydık. Güvenlikten fazlaydık yani. Çok mağduruz bu konuda. Ebru Hanımın mağduriyetimizi gidermesini bekliyoruz. Çünkü ona da hizmet ettik. Alara hanım, yani kızına da hizmet ettik. Yani güvenlikten daha öteydik. Ailenin içindeydik biz. Ebru hanımla aramızda problem de yoktu. Biz kendisinin mağduriyetimizden haberi olmadığını düşünüyoruz. Haberi olursa yardımcı olacağını, bu mağduriyeti karşılayacağını düşünüyoruz" dedi.