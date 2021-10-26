SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. İkizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma

İkizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma

26.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor Kız Futbol Takımı'nda oynayan tek yumurta ikizleri Ezgi ve Özge Doru oynadıkları futbolla gelecek vadediyor

İkizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma

TFF Turkcell Kadın Futbol 1. Ligi'nde yer alan İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor Kız Futbol Takımı'nda oynayan tek yumurta ikizleri Ezgi ve Özge Doru'nun ortak hedefi milli forma giyebilmek.

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor Kulübü (YAB-PA) Kadın Futbol Takımı'nda oynayan tek yumurta ikizleri, mahallede başladıkları futbolu 7 yıl önce yeşil sahalara taşıdı.

Takımda farklı alanlarda görev alsalar da ikizler oynadıkları futbolla gelecek vadediyor.

YAB-PA Kulübü Başkanı Ali Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizlerin takımında başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Akyüz, "Biri sol ayak, müthiş bir forvet arkası. Geleceği var. Bu ligin gelecekteki 'Messi' tarzı diyebilirim kadın futbolunda. Diğeri de kaleci, üstene katarak çok iyi şekilde devam ediyor. O da nasip olursa iki yıl sonra ligin gözdesi olur." dedi.

İkizlerin takımda sevildiğine işaret eden Akyüz, "Takımın gözdeleri. Kadın futbolunu aldığımızdan bu yana elimizde büyüdüler. Çok istiyorlar, çok seviyorlar. Hiçbir idmanı aksatmıyorlar. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Takımımızda böyle ikizlerin olması ayrı bir moral, ayrı bir güzellik." diye konuştu.

On beş yaşındaki Özge Doru, mahallede kardeşiyle birlikte erkeklerle küçük yaşlarından bu yana top oynadığını anlattı.

ezgi_ozge_duru_345

Ailesinin desteğiyle futbol oynamaya devam ettiğini dile getiren Özge, daha sonra takıma katıldığını belirtti.

Bir süre kardeşiyle birlikte jimnastik de yaptıklarını ifade eden Özge, "Birlikte antrenman yapıyoruz. Birbirimize her şekilde destek oluyoruz. Antrenmanlarımızda birlikte çalışıyoruz. Mahallede, top sahasında da birlikte oynuyoruz. " dedi.

Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Özge Doru, hedefinin milli formayı giymek ve antrenörlük olduğunu dile getirerek, "Bunun için çok çalışıyoruz. Kardeşimle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı yolda birlikte yürüyoruz. Tek başıma gelmiyorum buralara. Bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Ezgi Doru ise sağ ve sol bek ile kaleci olarak futbol yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Ezgi, futbola önce kardeşi Özge'nin başladığını daha sonra kendisinin ilgi duyduğunu belirterek, "Okulumdan mezun olup beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Milli takımda oynamak ve daha iyi yerlere gelmeyi istiyorum. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ezgi ve Özge Doru'nun anne ve babası da kızlarına futbolda başarılı olmaları için destek veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
Milli atlet sokak ortasında öldürüldüMilli atlet sokak ortasında öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Polis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlar

Polis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.