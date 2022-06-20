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İkizler aynı üniversitenin farklı bölümlerinden birincilikle mezun oldu

20.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan birincilikle mezun olan Tuğba Kocabıyık ve Kübra Acar, lisans eğitimini de birlikte tamamlamak istiyor - Kübra Acar: - "İkizimle sürekli birlikteyiz. Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olup yine aynı okula gitmeyi planlıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan birincilikle mezun olan ikizler Tuğba Kocabıyık ve Kübra Acar, lisans eğitimini de birlikte tamamlamayı hedefliyor.

İşçi emeklisi baba ile ev hanımı annenin çift yumurta ikizleri 25 yaşındaki Kübra ve Tuğba, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Afyonkarahisar'da birlikte tamamladı.

Arkadaşlarının "ayrılmaz ikili" olarak adlandırdığı ikizler, yaklaşık 5 yıl özel sektörde yine beraber çalıştı. Kardeşlerden Kübra beş yıl önce evlendi.

Sağlıkçı olmak isteyen ikizler, üniversite sınavına girerek birbirlerine yakın puanlar aldı. İkizlerden Tuğba Kocabıyık, AFSÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Kübra Acar ise Yaşlı Bakım Hizmetleri bölümünü kazandı.

İki yıl süren eğitimlerinin ardından bölümlerinden birincilikle mezun olan ikizler, eğitim hayatlarına yine birlikte devam etmek istiyor.

İkizlerden Tuğba Kocabıyık, AA muhabirine, ikiziyle lise yıllarından beri hep sağlıkçı olmayı istediklerini söyledi.

Kardeşiyle iki yıl boyunca sıkı şekilde çalışarak ve birbirlerine destek vererek bölüm birincisi olmayı başardıklarını anlatan Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Aynı bölüm olmasa da yine birinciliği paylaştık. Çift yumurta ikizi olmamıza rağmen okulda ve dışarıdaki yaşamlarımızda insanlar sürekli bizi karıştırıyorlardı. Annem de sürekli bize aynı elbiseler giydirirdi. Biz kardeşimle bundan çok sıkıldık ve saç rengimizi değiştirmekte çareyi bulduk, hatta bizi artık karıştırmasınlar diye makyajlarımızı da farklılaştırdık. Beğenip aldığımız aynı renk elbiselerimiz de var ama artık anlaşıp aynı günler giymiyoruz."

- Lisans eğitimlerini de aynı okulda yapmak istiyorlar

Kübra Acar da 5 yıl önce evlendiğini ancak kardeşinden hiç kopmadığını dile getirdi.

İkizi Tuğba ile çok yakın ilişkilerinin bulunduğunu ancak bazen hararetli tartışmalar da yaşadıklarını dile getiren Acar, "Bizde kesinlikle küsme olmaz. Tartışır, iki dakika sonra tekrar konuşmaya başlarız. Bu şekilde farklı bir tarzımız var. Evli olduğum için farklı evde oturuyorum ancak evlerimizin arasında sadece iki sokak var. İkizimle sürekli birlikteyiz. Arkadaş ortamımız da aynı. İnşallah, Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olup yine aynı okula gitmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Prof. Dr. Hasan Toktaş ise 2021-2022 yılında 525 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Toktaş, bölüm birincileri ikizler Kübra ve Tuğba'yı kutlayarak, hayatlarında başarılar diledi.

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