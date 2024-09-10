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İkizleri okula başlayan Pelin Akil Narin hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu! "O kız gelin mi olacaktı"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.09.2024 19:05
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Yalı Çapkını dizisine Diyar rolü ile dahil olan Pelin Akil, seslendirme ekibinde yer aldığı "Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları" sinema filminin okuma provasına katıldı. Muhbirlerle ayaküstü sohbet eden Akil, Narin hakkında konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

İkizleri okula başlayan Pelin Akil Narin hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu! "O kız gelin mi olacaktı"

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Akil, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na Diyar rolü ile dahil oldu. Tüm ülkeyi yasa boğan Narin cinayetine ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ederken Pelin Akil de Narin hakkında duygulandıran bir konuşma yaptı. Akil, konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturması gündemde yerini koruyor. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran. 8 yaşındaki minin Narin'in katili merak edilirken hem vatandaşlardan hem de ünlülerden tepkiler çığ gibi büyüyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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"Narin deyince zaten burnum sızlıyor." diyerek konuşmaya başlayan Akil Narin hakkındaki duygularını dile getirdi.

Pelin Akil'in Narin tepkisinin tamamı şu şekilde;

"Öncesinde de çok umutla bekliyorduk güzel haberlerini. Sahip çıkılamadı vatanımıza diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız bizim vatanımız bence. Leyla, Narin ve daha birçoğu... Güvende hissetmiyorum. Tabutunun üzerine duvak konulmuş. O kız gelin mi olacaktı? O okula gidecekti. Bugün benim kızlarım okula başladılar, o da kardeşleriyle ve arkadaşlarıyla okula başlayacaktı."

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Akil, "Ben çok doluyum. Bu güzel günde bunu yapmayalım. Devlet büyükleriyle keşke röportajlar yapılsa. Benim söylememle ne değişecek" diyerek açıklamasını noktaladı.

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Pelin Akil
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