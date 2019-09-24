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İklim aktivisti Thunberg’dan Trump’a sosyal medyadan mesaj

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DÜNYA  | 24.09.2019 22:16 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump’a bakışları ile dikkat çeken İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Twitter’daki biyografisine Trump’ın kendisi hakkındaki sözlerini yazdı.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen BM 74. Genel Kurulu toplantılarına katılan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, hem yaptığı etkileyici konuşma hem de ABD başkanına yönelttiği öfkeli bakışları ile dikkat çekti.

İsveç basınına yaptığı açıklamalarda Trump ile görüşmenin kendi hedeflerine bir katkısı olmayacağını belirten Thunberg, Trump’ın kendisi hakkında Twitter’a yazdığı, “Parlak ve muazzam bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız” ifadelerini aynı sitedeki biyografisine yazdı.

"TRUMP İLE TANIŞMA GİBİ BİR ARZUM YOK"

Thunberg, İsveç gazetesi Dagens Nyheter ile yaptığı röportajda da ABD Başkanı Trump'a olan karşı tutumunu açıkladı. Trump’la tanışmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten genç aktivist, “Başkan Trump ile tanışma gibi bir arzum yok. Ayrıca buna ihtiyacım da yok. Şimdi yapmaya çalıştığım şey halk eğitimi oluşturmak ve insanları neler olduğu hakkında bilgilendirmek. Donald Trump ile yapacağımız bir toplantının faydalı olacağını zannetmiyorum" dedi.

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"BENİM HAYALLERİMİ, BENİM ÇOCUKLUĞUMU ÇALDINIZ"

Thunberg, dün yaptığı konuşmada dünya liderlerine seslenerek, “Benim hayallerimi, benim çocukluğumu çaldınız. Buna rağmen ben şanslı olanlardanım. İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor. Ekosistemimiz çöküyor. Yok oluşumuzun başındayız. Siz ise sadece paradan konuşuyorsunuz. Ve ekonomik büyüme gibi peri masalları anlatıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bm genel kurulu greta thunberg iklim aktivisti Trump

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