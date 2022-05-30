İklim değişikliği sonucu oluşan afetlere karşı önlemler ele alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin, insan ve doğa kaynaklı afetlere hazır olması yönündeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Hazırlıklarımızı iklim değişikliği kaynaklı afetleri de kapsayacak şekilde yapmak durumundayız." dedi.

AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Arttırılması Teknik Destek Projesi" tanıtım toplantısı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, toplantıda, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından finanse edilen söz konusu projeyi kamuoyu ile paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dünya ülkelerinin, küresel bir felakete karşı tek başına mücadele etmesinin çok mümkün gözükmediğini ifade eden Sezer, son on yılda, doğa olaylarının tetiklediği afetlerin yüzde 83'ünün iklimle ilgili olaylardan kaynaklandığını söyledi.

Çok sık karşılaşılmayan afet türlerini görmeye başladıklarını aktaran Sezer, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda, ülkemizde meteorolojik afet olarak genellikle sellere tanık olurduk. Son yıllarda hortum, toz taşınımı, Ege'de tropik fırtına gibi olayların sıklığı ve şiddetinin artmış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz yıl 16 gün içerisinde 54 ilimizde 299 orman yangını meydana geldi.

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin, insan ve doğa kaynaklı afetlere hazır olması, belki istediğimiz düzeyde olmasa da, hızlı şekilde tamamlanmak üzeredir. Hazırlıklarımızı iklim değişikliği kaynaklı afetleri de kapsayacak şekilde yapmak durumundayız."

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'ndan da bahseden Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke çapında risk azaltmayı sistematikleştiren Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TARAP) tamamlamak üzereyiz. TARAP'ın yereldeki yansıması olan İl Afet Risk Azaltma Planlarını da 81 ilimizde 2021 itibarıyla tamamladık ve uygulamaya aldık. Merkezi ve yerel kurumların birbirini takip ettiği İRAP izleme ve değerlendirme yazılımını devreye aldık.

İRAP çalışmalarına 99 üniversiteden 289 akademisyenimiz destek verdi. 81 ilimizde 222 amaç, 1364 hedef ve yaklaşık 12 bin 580 hedef belirledik. İRAP kapsamında iklim değişikliğinin neden olduğu afetler ve iklim değişikliğine uyumla ilgili olarak 5 bin 454 eylemimiz bulunuyor."

- İDAY Türkiye'de bir ilk olacak

Yeni bir projeye de başladıklarını belirten Sezer, Türkiye için bir ilk olacak projenin adının "İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi" kısa adıyla İDAY olduğunu aktardı.

İDAY'a ilişkin bilgi veren Sezer, şu bilgileri paylaştı:

"İDAY, Türkiye için bir ilk olma niteliği taşıyor. İDAY ile iklim değişikliğinin neden olduğu afetleri belirleme metodolojisi çalışacağız. Böylece potansiyel tehlike ve riskleri belirleme imkanımız oluyor. Ayrıca mevcut ve farklı iklim değişikliği senaryoları için afet riski modellemeleri yapıyoruz. Böylece öne çıkan riskleri azaltma hedefiyle kapasite geliştiriyoruz."

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, IPA Çevre Program Otoritesi Başkanı Aytaç Yüksel ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

