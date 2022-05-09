YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Marmaris'e ulaştı

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelken açan denizciler, Marmaris'e ulaştı

09.05.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yelkenli ile Hopa'dan getirilen çam kozalakları ve tohumları, yanan alanlara dikilmek üzere Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim edildi

İklim değişikliğine dikkati çekmek için yelkenliyle Artvin'in Hopa ilçesinden denize açılan yelkenciler, Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı.

Hatay'a gitmek için "Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla 22 Nisan'da yola çıkan Murat Tan ve arkadaşları ile beraberlerindeki Çiğli Belediye Başkanı ve Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü, Atatürk Meydanı'nda halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yelkencileri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay karşıladı.

Yelkenciler ve Başkan Gümrükçü, Hopa'dan getirdikleri çam kozalaklarını ve tohumlarını yanan ormanlık alanlara dikmek için Oktay'a teslim etti.

Yelkencilere çiçek veren Oktay, iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası, yelkencilerin bir limanı olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Oktay, Hopa'dan getirilen çam kozalaklarını ve tohumları yanan ormanlara atmak üzere teslim aldıklarını belirterek, Marmaris ve dünyanın geleceği için çok önemli bir farkındalık çalışmasına imza atan ekibe teşekkür etti.

Geçen sene Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı'nda genel klasman birincisi olduğu "Good Day Sunshine" isimli tekne ile yolculuk yapan eğitmen Murat Tan, yarın sabah yola devam edeceklerini 12-13 Mayıs'ta Hatay'da olmayı planladıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanAdana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Futbol: TFF 3. Lig'de görünümFutbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Anahtar Kelimeler:
Artvin Hatay Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:37
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.