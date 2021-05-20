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İklim değişikliğinin ekosistem ve doğal afetlere etkileri çevrim içi panelde konuşuldu

20.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya: - "İnsanların yaşam alanlarının daralması ve baskı altına alınması, yiyecek bulmaktaki sıkıntılardan dolayı tarihsel dönemde yaşanan Kavimler Göçü gibi, artık 21. yüzyılda ciddi mülteci akınlarıyla baş başa kalınacak dünyada"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, küresel ısınmanın etkisiyle milyonlarca insanın yaşam alanın tehlikeye girdiğini ve bundan dolayı dünyanın Kavimler Göçü benzeri bir göç hareketiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kaya, TÜDAM tarafından çevrim içi düzenlenen "Küresel İklim Değişikliğinin Ekosistem ve Doğal Afetlere Etkileri" konulu panelde, insanların doğaya olan müdahalelerinin olumsuz sonuçlara neden olduğunu ifade etti.

Karbon salınımının hızla artması ve doğanın kirlenmesiyle tüm dünyayı olumsuz şekilde etkileyen sonuçların ortaya çıktığını anlatan Kaya, "Atmosfere yoğun bir karbon salınımı var. O kadar kirletmeye başladık, o kadar karbondioksit vermeye başladık ki bunun sonucu olarak asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma gibi 3 büyük sıkıntı ortaya çıktı." dedi.

Kaya, küresel ısınmanın iklim değişikliğine neden olduğunu, buna bağlı olarak insan hayatının olumsuz etkilendiğini belirtti.

-"Denizlerde yaklaşık 25 santimetrelik bir yükselme oldu"

Küresel ısınma neticesinde iklimlerin değiştiğine vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesi yükseliyor. 1880'den 2020'ye kadar dünyadaki denizlerde yaklaşık 25 santimetrelik bir yükselme oldu.

Ancak bu hızla giderse 140 yılda yaşanan süreç belki 40 yılda alınacak belki daha kısa bir sürede yaşanacak. Örneğin denizlerin 2 metre yükseldiğini göz önüne alırsak deniz kenarındaki birçok kara parçası denizin basmasına uğrar."

Kaya, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte meydana gelen tüm olumsuzlukların insanların yaşam alanlarını etkilediğini dile getirdi.

Durumun ciddi sorunlara yol açmaya başladığını vurgulayan Kaya, "Günümüzün sorunu mülteciler. İnsanların yaşam alanlarının daralması ve baskı altına alınması, yiyecek bulmaktaki sıkıntılardan dolayı tarihsel dönemde yaşanan Kavimler Göçü gibi, artık 21. yüzyılda ciddi mülteci akınlarıyla baş başa kalınacak dünyada." diye konuştu.

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küresel ısınma

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