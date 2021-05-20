İklim değişikliğinin ekosistem ve doğal afetlere etkileri çevrim içi panelde konuşuldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, küresel ısınmanın etkisiyle milyonlarca insanın yaşam alanın tehlikeye girdiğini ve bundan dolayı dünyanın Kavimler Göçü benzeri bir göç hareketiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kaya, TÜDAM tarafından çevrim içi düzenlenen "Küresel İklim Değişikliğinin Ekosistem ve Doğal Afetlere Etkileri" konulu panelde, insanların doğaya olan müdahalelerinin olumsuz sonuçlara neden olduğunu ifade etti.

Karbon salınımının hızla artması ve doğanın kirlenmesiyle tüm dünyayı olumsuz şekilde etkileyen sonuçların ortaya çıktığını anlatan Kaya, "Atmosfere yoğun bir karbon salınımı var. O kadar kirletmeye başladık, o kadar karbondioksit vermeye başladık ki bunun sonucu olarak asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma gibi 3 büyük sıkıntı ortaya çıktı." dedi.

Kaya, küresel ısınmanın iklim değişikliğine neden olduğunu, buna bağlı olarak insan hayatının olumsuz etkilendiğini belirtti.