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İklim krizi ve ekonomik eşitsizliğe karşı kampanyaya 13 binin üzerinde çocuk katıldı

19.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim krizi ve ekonomik eşitsizliğe karşı kampanyaya 13 binin üzerinde çocuk katıldı

İSTANBUL (AA) - Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) tarafından iklim krizi ve ekonomik eşitsizliğe karşı başlatılan "Umut Nesli (Generation Hope)" kampanyasına 18 ülkeden katılan 13 binin üzerinde çocuk, kuraklık, şiddetli sıcak hava dalgaları ve yıkıcı seller karşısında daha hızlı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında mayıs-ağustos arasında düzenlenen oturumlarda Mısır, Birleşik Krallık, Endonezya, Nepal, Norveç, Lübnan, Kenya, Peru, Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 13 binin üzerinde çocuk yer aldı.

Geçen yıldan beri devam eden kuraklık, şiddetli sıcak hava dalgaları ve yıkıcı seller karşısında daha hızlı harekete geçilmesi çağrısında bulunan çocuklar, iklim krizi ve eşitsizlik hakkında soruları yanıtladı. Çocuklar, yetişkinlerin konuyla ilgili ne yapmaları gerektiğine dair de görüşlerini iletti.

- İstanbul, Antakya, Diyarbakır ve Mardin'de de oturumlar yapıldı

İstanbul başta olmak üzere Antakya, Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleştirilen oturumlarda, mülteci çocukların da dahil olduğu onlarca çocuk, iklim krizinin, ekonomik eşitsizliğin hayatlarını nasıl etkilediğini ve yetişkinlerden beklentilerini dile getirdi.

Vakfın Türkiye Ülke Ofisi, İstanbul ve Antakya toplum merkezlerinin yanı sıra temmuzda Hayata Destek Derneği iş birliğiyle Diyarbakır ve Mardin'de düzenlediği oturumlarda, katılımcılar, gerek çizimler gerek oyunlarla var olan durumu ve yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Save the Children Kampanya Direktörü Angelique Orr, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin iklim değişikliği ve eşitsizlik kampanyalarına öncülük ettiğini belirtti. Orr, işlerinin onları desteklemek, dinlemek, onlara alan tanımak ve mesajları duyurmak ve harekete geçmek olduğunu kaydetti.

Angelique Orr, "Bu görüşmelerde ortaya çıkan genç sesler için heyecanlıyız ve mümkün olan her yerde onları duyurmaya kararlıyız. Save the Children gibi kuruluşlar, ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliğinin sebep olduğu krizleri ele almak için çocuklarla birlikte kampanya yürütmeli." ifadelerini kullandı.

- Çocukların görüşleri BM İklim Değişikliği Konferansı ve G20'de paylaşılacak

Bu arada, çevrim içi anketlerle 30 ülkeden binlerce çocuğun görüş verdiği müzakere, şu zamana kadar hem ülke hem de katılımcı çocuk sayısı açısından konuyla ilgili gerçekleştirilenlerin en büyüğü olarak nitelendiriliyor.

Sonuçların yer aldığı ve ekimde çıkması planlanan küresel rapor, ayrıca kasımda düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP) 27 ve G20 toplantılarında karar vericilerle paylaşılacak.

Save the Children, çocuklara ve gezegene değer veren bir dünya için gerçekleştirilecek kampanyalara öncülük etmeleri amacıyla gelecek 3 yıl içinde en az 50 bin çocuğa destek vermeyi hedefliyor.

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