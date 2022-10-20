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İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı başladı

20.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı başladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Hitit Üniversitesince "İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılış töreninde, üretim geliştirmeyle ilgili önemli adımlar attıklarını söyledi.

Öğrencilere üniversite eğitimlerinin son dönemini işletmelerde tamamlama fırsatı sunduklarını belirten Öztürk, öğrencilerin teorik ve pratik bilgiye sahip şekilde üniversiteden mezun olmalarını sağladıklarını kaydetti.

Öztürk, ilkini "İktisadi ve İdari Bilimler Açısından Makine ve İmalat Teknolojileri Çalıştayı" adıyla organize ettikleri çalıştay serisine başladıklarını, alanında uzman kişilerin katılacağı çok sayıda programla öğrencilere yeni ufuklar kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz da çalıştayda "Makine Sektöründe Finansmana Erişim" konusunda, sektördeki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilere mutlaka İngilizce öğrenmelerini tavsiye eden Yılmaz, ilk aşamada kendi işini kurmaktansa, öncelikle o sektörde başarılı bir şirkette çalışarak tecrübe kazanmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Kendi çocuğuna da benzer şekilde tavsiyeler verdiğini dile getiren Yılmaz, "Hangi yola girmek istiyorsanız, o yolun iyilerinden birinde çalışmaya başlayın. Bu bankacılık olur, makine sektörü olur, turizm ya da sağlık sektörü olur. Dış ticaret yapacaksanız bir dış ticaret şirketine girip orada çalışmaya başlayın. Çünkü bir iş, öncelikle yaparak öğrenilir. 'Hadi ben dış ticaret şirketi kurdum' demekle olmuyor." dedi.

Üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden şirketinde dış ticaret departmanı bulunmadığına dikkati çeken Yılmaz, "Kalıplı bakmamanız lazım. Yüzde 85 ihracat yapıyorsa zaten o şirket tamamen dış ticarete çalışıyor demektir. Onun için dış ticaret birimi gerekli değildir. Mühendisinin, çalışanlarının oradaki dış ticaret biriminin kriterlerine uygun insan olması lazım." diye konuştu.

"Makine ve İmalat Teknolojilerinde Ticaret ve Lojistik, Makine ve İmalat Teknolojilerinde Pazarlama ve Satış, Makine ve İmalat Teknolojilerinde İnsan Kaynakları" konularının ele alınacağı çalıştay yarın sona erecek.

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