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İktiyozis hastalığı nedeniyle 2 haftada bir deri değiştiriyor! İktiyozis balık pulu hastalığı nedir ve nasıl tedavi edilir?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Balık derisi olarak bilinen iktiyozis hastalığıyla doğan Jeyza Gary, bunu bir avantaja çevirdi ve şu an modellik yapıyor. Ama modellikten önce neler yaşadı?

Amerikalı yazar Maya Angelou, “Hayatta başınıza gelen her şeyi kontrol edemezsiniz, ama başınıza gelenlerin sizi eksiltmemesine karar verebilirsiniz” der. İşte bu sözün canlı temsili Jeyza Gary, hayatını doğuştan sahip olduğu balık derisi hastalığıyla geçiriyor. Ancak hastalık, onun için bir avantaj! Derisinin iki haftada bir dökülen Jeyza Gary’nin hayatı boyunca hastalıkla nasıl mücadele ettiğine gelin beraber bakalım.

BALIK DERİSİ HASTALIĞI İLE DOĞDU

Jeyza Gary, yalnızca 100 bin kişiden birinde görülen ve balık derisi olarak bilinen “iktiyozis” hastalığıyla doğdu. Henüz tedavisi bulunamayan iktiyozis, kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılan bir hastalık.

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