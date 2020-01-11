İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. İl Başkanı Karabıyık, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Karabıyık, “Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımızın düzenlediği Danışma Meclisi Toplantımızı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Osmaneli teşkilatımıza ve gençlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte AK Parti’yiz” dedi.



