İl Başkanları dere sularına para istenmesi konusunu konuşmak için bir araya geldiler

Erzincan’da siyasi partilerin il başkanları bir araya gelerek dere sularına para alınmak istenmesi konusunu görüştüler. Yapılan görüşmelerin sonucunda alınacak olan karar çiftçiler tarafından merakla bekleniyor.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında; Erzincan İl Genel Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararla Merkez İlçeye bağlı köylerdeki, kadimden gelen dere sularına bundan böyle para alınmasını eleştirerek bu karların düzeltilmesini istemişti.

Erzincan Merkez ilçeye Bağlı Köylerde Kadimden gelen dere sularına para istenecek olması konusunu görüşmek ve çözüm bulmak için AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu ve Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik bir araya gelerek dere suları konusunu görüştüler. Yapılan toplantıda Ziraat Odası Başkanı Geyik alınan kararın iptal edilmesi için il başkanlarından destek istediği öğrenildi.

Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; “Erzincan Merkez ilçeye bağlı Köylerde kadimden gelen dere sularına il özel idaresi tarafından para alınması kararının iptal edilmesi için Ak Parti il başkanı, CHP il başkanı ve MHP il başkanı ile görüştük. Sorunun çözülmesi için il başkanlarına isteklerimizi ilettik. İl başkanları bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

