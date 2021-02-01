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İl Genel Melis Şubat ayı toplantısı yapıldı

01.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Karabük İl Genel Meclisi 2021 yılının Şubat ayı Meclis Toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, açılış konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesiyle çirkin, kışkırtıcı, saygısızlığı telin ettiklerini, eylemi gerçekleştiren bu kişilerin insan olamayacağını söyledi.Yıldırım, Karabük İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte yapılan hizmetlerin takipçisi olduklarını ve çalışmaların devam ettiğini kaydederek, “Keltepe Kayak Merkezi’mizin yolunun genişletilmesi, asfaltı, otopark alanlarının düzenlenmesi, oto korkuluk, trafik işaretleri ve yol çizgilerinin yapılması, kayak pistlerinin düzenlenmesi çalışmaları İl Özel İdaremiz tarafından iki yıllık bir çalışma ile tamamlanmış bulunmaktadır.

Karabük İl Genel Meclisi 2021 yılının Şubat ayı Meclis Toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.
İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, açılış konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesiyle çirkin, kışkırtıcı, saygısızlığı telin ettiklerini, eylemi gerçekleştiren bu kişilerin insan olamayacağını söyledi.
Yıldırım, Karabük İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte yapılan hizmetlerin takipçisi olduklarını ve çalışmaların devam ettiğini kaydederek, “Keltepe Kayak Merkezi’mizin yolunun genişletilmesi, asfaltı, otopark alanlarının düzenlenmesi, oto korkuluk, trafik işaretleri ve yol çizgilerinin yapılması, kayak pistlerinin düzenlenmesi çalışmaları İl Özel İdaremiz tarafından iki yıllık bir çalışma ile tamamlanmış bulunmaktadır. Tabi orada yeni kayak pistlerinin açılması ve güzergahların düzenlemesi çalışmaları bu yılda devam edecektir. Bir tesis kolaylıkla meydana gelmiyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, valimiz, hükümetimizle beraber inşallah Karabük Keltepe Kayak merkezimiz şehrimizin prestijli projelerinden birisi olacaktır. Yolda karşılaştığımız engellerde birer birer aşılacaktır” diye konuştu.
2021 yılında Karabük İl Özel İdare’sine yeni iş makineleri ve yeni tesisler kazandırmak için gayret göstereceklerini ifade eden Yıldırım, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızdan hibe edilen bir adet temiz su tankeri arazöz ile vidanjör kombine aracın devlet malzeme ofisi (DMO) ve diğer yüklenici firmadaki işlemleri tamamlanmak üzere olup kısa süre içerisinde idaremize teslim edilmesini bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızdan 1 milyon TL hibe alınan Safranbolu ilçemize Değirmencik Köprü işinin ihalesi İdaremizce yapılmış, karar aşamasında olup köprünün bu sene içerisinde yapılması planlanmaktadır” diye sözlerine ekledi.

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