İl Göç İdaresi uluslararası öğrencilerle buluşuyor

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından on haftalık program dahilinde “Hayata Kattığınız Renkleri Seviyoruz” sloganıyla, Yemen’den Azerbaycan’a kadar on farklı kültürle online olarak bir araya gelinecek.

Türkiye genelinde yüzden fazla farklı ülkeden lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için yaklaşık 180 bin uluslararası öğrenci zengin bir potansiyel oluşturmakta. Bu zengin potansiyelin ciddi bir ağını da Karabük ili oluşturmaktadır. Üniversitenin ve şehrin güzide imkanları, İl Göç İdaresi’nin gönülden çalışmaları birçok farklı kültürü Karabük ilinde buluşturuyor.

Farklılıkları zenginlik olarak gören, medeniyetimizden aldığı vefanın gereği birçok kültüre sahip çıkan İl Göç İdaresi, bu kez de pandemi sürecince birçok ülkenin uluslararası öğrencileri ile bir araya geliyor. İlgili proje hakkında konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, “Türkiye olarak, mazlumun yanında olmanın ve farklı kültürlerin de buluşma noktasında bulunmanın gururuyla “Hayata Kattığınız Renkleri Seviyoruz” sloganıyla on farklı ülkeden Uluslararası öğrenci kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Bu süreçte onların ikamet işlemleri hakkındaki tüm sorunlarını dinleyeceğiz. Uyum alanında sahada gerçekleştireceğimiz çalışmaları da beraber istişare edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de gönül coğrafyası derin bir memleketin evladı olarak onlarla bir arada olmaktan onur duyuyoruz.”dedi.