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İl Hıfzıssıhha Meclisi bayram tedbirlerini açıkladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.07.2020 18:16 | Son Güncelleme

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mezarlık ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla giriş ve çıkışlar ayrı kapılardan yapılmasına, ayrıca bayram süresince bayram yemeği organizasyonları ve festival yapılmamasına karar verdi.Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı boyunca mezarlık ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunlukları engellemek amacıyla giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılmasına karar verdi.

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mezarlık ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla giriş ve çıkışlar ayrı kapılardan yapılmasına, ayrıca bayram süresince bayram yemeği organizasyonları ve festival yapılmamasına karar verdi.
Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı boyunca mezarlık ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunlukları engellemek amacıyla giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılmasına karar verdi. Ayrıca meclisin aldığı bir diğer karar ise bayram namazı kılınacak camilerde yoğunluğu azaltmak amacıyla Kaymakamlıkların belirlediği alanlarda da bayram namazı kılınabilecek. İl genelinde bayram süresince toplu bayram yemeği organizasyonu, geleneksel güreş ve festivallerin yapılmamasına karar verildi. Alınan kararlara riayet etmeyen vatandaşlar hakkında ise adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

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