İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi

Toplantıda, kararların ildeki yansımasının nasıl olacağına dair gerekli çerçeveyi çizdiklerini belirten Ayhan, "Zorunlu haller haricinde cenaze, doktor sevki, hastalık veya 15 gün içerisinde gelmiş olup da herhangi bir kalacak yeri olmayan vatandaşların memleketlere dönmesi hususu haricinde hiç kimsenin il dışına seyahat etmesine izin verilmeyecektir. Zaruri sebeplerden dolayı izin almak isteyenlere de il veya ilçe otogarlarında, valiliğimizce oluşturulan seyahat izin kurullarından izin belgesi verilecek." dedi.

Sosyal hareketliliği azaltıp sosyal mesafeyi korumak açısından da bazı tedbirlerin devreye girdiğini kaydeden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Mesire alanlarıyla ilgili kısıtlamalar yapıldı ve bu süreçte vatandaşımızın evde kalmasını sağlayacak tüm adımlar atıldı. Özellikle servis ve toplu taşıma araçlarında kapasitenin ancak yüzde 50'si kullanabilecek. Bununla ilgili de kararlar alındı ve ilimizin tamamında uygulanacak. Özellikle il dışından, nüfusu fazla olan illerden ilimize gelenler şehir girişlerinde sağlık kontrölünden geçirilecek, akabinde de kendilerine 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları hususunda uyarı yapılacak. Bu ikazlara uymayanlar hakkında da 3 bin 150 lira ceza uygulayacağız. Tekrarı halinde iki katı olacak. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin üstündedir. Aldığımız tüm kararlar, bu küresel illetten bir an önce kurtulabilmek içindir. Herkes müsterih olsun. Yetkili makamlar haricinde hiç kimsenin söylemine ve sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesinler. Sosyal medyada bu süreci sabote eden, halkı kaygılandıran, yalan yanlış bilgiler verenlerle ilgili de bu konuda gerekli yasal müeyyideyi yapıyoruz."