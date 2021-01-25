İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, Bozüyük’teki okullarda incelemelerde bulundu

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, Bozüyük’ü ziyaret ederek bazı okullarda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’a ziyareti sırasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir eşlik etti. Ziyarette ilçedeki bazı okulları ziyaret edilerek incelemelerde bulunan İl Müdürü Sami Akyol, yapımı tamamlanan ve ikinci dönem eğitim öğretime yeni binada başlayacak olan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni ve eski binası, Hamzabey İlkokulu, Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu‘nu ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’den bilgi aldı.

