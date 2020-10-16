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  4. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle biraraya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle biraraya geldi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul ziyaretleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu.Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul bahçesinde yaklaşık 2000 m2’lik alana asfalt dökümünü yerinde takip ettikten sonra okulda bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu.Gün, öğrencileri atölyede çalışırken görmekten dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi ve öğrencilere mesleki teknik eğitimin ülkemiz için öneminden ve ülkemizde işsizliğin önlenmesi açısından mesleki eğitimin katkısından bahsetti.Gün, öğrencilerin geleceklerini çizecekleri zorlu yollara hazır olmaları gerektiğinden, ülkemizin sanayi gelişimi için öğrencilerin mesleklerini önemsemeleri gerektiği üzerinde durdu.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul ziyaretleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu.
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul bahçesinde yaklaşık 2000 m2’lik alana asfalt dökümünü yerinde takip ettikten sonra okulda bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu.
Gün, öğrencileri atölyede çalışırken görmekten dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi ve öğrencilere mesleki teknik eğitimin ülkemiz için öneminden ve ülkemizde işsizliğin önlenmesi açısından mesleki eğitimin katkısından bahsetti.
Gün, öğrencilerin geleceklerini çizecekleri zorlu yollara hazır olmaları gerektiğinden, ülkemizin sanayi gelişimi için öğrencilerin mesleklerini önemsemeleri gerektiği üzerinde durdu. Ardından okulun Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren iki otomobil firması tarafından gönderilen motorlar ve araç hakkında okul yönetiminden bilgi aldı.

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