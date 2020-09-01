İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk’ten kesilen ağaçlarla ilgili açıklama

Yeni okul yapımı kapsamında kesilen ağaçların sökülerek taşınmasının mümkün olmadığı ve ömürlerinin dolduğunun verilen raporda belirtildiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,"Kesilen ağaçların yerine okullarımızın inşaatları bittiğinde yine çevre düzenlemesi ile birlikte fazlasıyla yeni ağaç ve fidanlar dikilecek"dedi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eski hizmet binasının bulunduğu yerde okul yapımı nedeniyle kesilen bazı ağaçlarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk açıklama yaptı.

Gürtürk açıklamasında,"Öncelikle kamuoyumuz bilmelidir ki müdürlüğümüz ağır hasar gören Mustafa Kemal Ortaokulunun çatısında yumurtlayan güvercinler ve güvercin yavruları için bile yıkımı 15 gün geciktirmiş, doğaya ve tabiata olan saygısını göstermiştir. Uygarlık ve medeniyetin bir göstergesi olan doğaya ve tabiata saygı herkesten önce binlerce genç fidan yetiştiren biz eğitimcilerin görevidir. Okul yapımı için alandaki birkaç ağacı kesme kararı vermek bizler için de zor bir karar olmuştur.Ancak 24 Ocak depreminden sonra ağır hasar gören Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası yıkılarak, arsasına 24 derslikli 2 okul binası yapımına başlanmıştır. Okulların yapıldığı mahallelerde tam gün eğitime geçilebilmesi için acil okul ihtiyacı bulunmaktadır. Okulların yapıldığı bölgede bulunan tek ortaokul olan Mustafa Kemal Ortaokulunun öğrenci sayısı 1500’e yaklaşmıştır.Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarında eğitim görebilmeleri, o bölgede meydana gelen öğrenci yoğunluğunun yapılacak olan yeni okullar aracılığı ile azaltılması ilimiz eğitimi açısından büyük bir önem taşımaktadır"diye bilgi verdi.