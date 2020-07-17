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İl Müdürlüğü sosyal medya hesapları 6 ay 1 milyon 98 bin kişi tarafından görüntülendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, 2020 yılı ilk 6 ayında sosyal medya hesaplarımızın kullanım oranlarıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.
İl Müdürlüğü adına oluşturulan hesaplar ile Bakanlığın programları çerçevesinde Eskişehir’de yapılan tarımsal faaliyetler, yenilikler, proje, arge çalışmaları, güncel duyuru ve üreticileri yakından ilgilendiren desteklemelerle ilgili tüm gelişmelerin hızlı ve etkin bir şekilde paydaşlara ulaştırılmaya çalışıldığını belirtildi. İl Müdürü Dr. Sever, Kovid-19 sürecinde de paylaşımların aralıksız sürdüğünü ve üreticiler ve yetiştiricilerin sosyal medya hesaplarını takip ederek doğru, güvenilir bilgiye anında ulaşabileceklerini ifade etti. Seven, 2020 yılı temmuz ayına kadar 858 gönderi paylaşımı ile birlikte sayfalarının altı ayda toplam 1 milyan 98 bin görüntüleme aldığını belirtti.

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