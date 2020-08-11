YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İl Müdürü Sarı ve Mehmet Sayan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

İl Müdürü Sarı ve Mehmet Sayan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

ÇORUM HABERLERİ  | 11.08.2020 20:03 | Son Güncelleme

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan Ticaret Borsasını ziyaret ederek Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve üreticiler ile görüştüler.Ziyarette İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Ticaret Borsası olarak tarım konusunda en etkin kurumların uyum içerisinde çalışarak, ilimizi ve çiftçilerimizi kalkındırmak için mevcut durum ve yapabilecekleri çalışmalar görüşüldü.Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, “Çorum tarımının ve çiftçinin zenginleşmesi, kalkınması ve bu alanda yapılan yeniliklere açık olmaları için Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte istişare ederek bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan Ticaret Borsasını ziyaret ederek Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve üreticiler ile görüştüler.
Ziyarette İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Ticaret Borsası olarak tarım konusunda en etkin kurumların uyum içerisinde çalışarak, ilimizi ve çiftçilerimizi kalkındırmak için mevcut durum ve yapabilecekleri çalışmalar görüşüldü.
Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, “Çorum tarımının ve çiftçinin zenginleşmesi, kalkınması ve bu alanda yapılan yeniliklere açık olmaları için Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte istişare ederek bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tek gayemiz var oda ilimizin tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanında daha da gelişmesini ve kalkınmasını sağlamaktır. İlimizde sertifikalı tohum kullanımının artması ile birlikte verim ve kalitede gözle görülür artışlar olmuştur" dedi.
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’da” İlimizde çiftçilerimizin mağdur olmamaları için titizlikle alım yapmaktayız. Çok şükür bu sene rekolte verim ve kalite gayet güzel. Bu yüzden Çorum buğdayına diğer illerden yoğun talep görmekteyiz. Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde İlimizde süne ve kımıl zararı görülmemektedir. Yaptığımız analizler neticesinde zarar oranlarının çok düşük olduğunu gözlemlemekteyiz" şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ise yapmış oldukları ziyaretin gayet verimli geçtiğini, tarımı temsil eden üretici birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile uyum içinde çalıştıklarını, üreticimize katma değer sağlamak, gelirlerini artırmak için gece gündüz demeden sahada gayretli çalışmalar yürüttüklerini ve bunun olumlu sonuçlarını ise verim artışı ve yüksek kalite olarak aldıklarını belirtti.
Bugün ve bugünden sonra da bu gayretle ve azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten İl Müdürü Sarı, tüm Çorum çiftçisine bolluk ve bereket diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Hat 800 seferleri sıklaştırıldı

Hat 800 seferleri sıklaştırıldı

Çorum Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:40
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:51
Yatsı
21:22

Çorum Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Karaoğlu Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Deva Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kurşun ve Küçükgöz ailelerinin mutlu günü

Kurşun ve Küçükgöz ailelerinin mutlu günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.