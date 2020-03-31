YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İl Özel İdare Genel Sekreteri Işık 1 aylık maaşını bağışladı

İl Özel İdare Genel Sekreteri Işık 1 aylık maaşını bağışladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri 1 aylık maşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 maaşını bağışlayarak destek verdi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Işık 1 aylık maaşını bağışladı

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri 1 aylık maşını ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.
Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 maaşını bağışlayarak destek verdi. Korona virüsten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Biz bize yeteriz’ sloganıyla başlatılan kampanyaya her geçen dakika destek büyüyor.
İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, 1 aylık maaşını bağışladığını ve bunun yanında kurum çalışanları arasında da bu kampanyaya destek konusunda çalışma yapıldığını dile getirdi.
Işık, böyle günlerde milletin birbirine sımsıkı sarılarak bir ve beraber olunması gerektiğine dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:36
İkindi
16:09
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.