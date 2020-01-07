YURTHABER
  4. İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

TOKAT HABERLERİ  | 07.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

İl Özel İdaresi atölyesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tokat İl Özel İdaresine ait bakım atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turhal Yolu'nda bulunan İl Özel İdaresi yerleşkesine ait bakım atölyesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının yerleşke içindeki yakıt tanklarına ve diğer kısımlara sıçramaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran yangın, müdahale sonucu söndürüldü.

Çatıda hasara neden olan yangına, bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Samsun-Sivas tren yolunda test sürüşü yapıldıSamsun-Sivas tren yolunda test sürüşü yapıldı
Yeni yılın ilk ihbarına müdahale ettilerYeni yılın ilk ihbarına müdahale ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özel İdare Tokat Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Tokat Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:45
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:54

Tokat Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Büşra Bulut Eczanesi
Merkez
Emay Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Tarçın Eczanesi
Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu

Jandarma operasyonu ofisten tarih çıkardı

Jandarma operasyonu ofisten tarih çıkardı

Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Aracında fenalık geçiren polis memuru ameliyata alındı

Aracında fenalık geçiren polis memuru ameliyata alındı

Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin aranan Afgan zanlı yakalandı

Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin aranan Afgan zanlı yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.