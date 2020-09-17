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İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.09.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılı yol yağım çalışmaları kapsamında Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladığını duyurdu.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Alt yapı ve tüm yol dolgu işleri tamamlanan Körpınar ve Çimeli köylerini birbirine bağlayan 6 kilometre 2.Kat Sathi Kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirildi"denildi.Yol yapım çalışmaları hakkında açıklama yapan Özel İdare Genel Sekreterimiz Kurtuluş Yılmaz, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz ilçelerimize bağlı köylerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı

Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılı yol yağım çalışmaları kapsamında Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladığını duyurdu.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Alt yapı ve tüm yol dolgu işleri tamamlanan Körpınar ve Çimeli köylerini birbirine bağlayan 6 kilometre 2.Kat Sathi Kaplama asfalt yol yapımı gerçekleştirildi"denildi.
Yol yapım çalışmaları hakkında açıklama yapan Özel İdare Genel Sekreterimiz Kurtuluş Yılmaz, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz ilçelerimize bağlı köylerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımın son derece önem arz ettiği, Körpınar ve Çimeli Köylerimizin yol yapım çalışmasını bütün alt yapı ve dolgu çalışmaları tamamlanarak en güzel şekilde ekiplerimiz bitirdi. Bu bölgedeki hemşehrilerimizin güvenli ulaşım ihtiyacını giderdik.Amacımız Köylerde yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların şehre gidiş gelişlerinde ve diğer köylere ve ilçelere ulaşımda sorun yaşanmamasıdır"dedi.
İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar 2020 yılı programları dahilinde yapılıyor.

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