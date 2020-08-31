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İl Sağlık Müdürlüğü test sonucu çıkana kadar yapılacakları bildirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 PCR test sonucu çıkana kadar vatandaşların uyması gereken 7 kural hakkında bilgi verdi.Yapılan yazılı açıklamada; "Numune sonucunuz çıkana kadar evde kalınız, işe ya da başkalarının bulunduğu alanlara gitmeyiniz.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 PCR test sonucu çıkana kadar vatandaşların uyması gereken 7 kural hakkında bilgi verdi.
Yapılan yazılı açıklamada; "Numune sonucunuz çıkana kadar evde kalınız, işe ya da başkalarının bulunduğu alanlara gitmeyiniz. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda; başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka tıbbi (cerrahi) maske takmalısınız. Evde bulunduğunuz süre boyunca bahsedilen belirtilerde kötüleşme olur ya da nefes darlığınız ortaya çıkarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için, numune alınan kişi ya da kişilerin mümkünse farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada maske takarak ve en az 2 metre fiziksel mesafeyi koruyarak oturmalı, maske nemlenmesi durumunda yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Evinize kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyiniz. PCR testinizin negatif çıkması durumunda, hastalığa karşı normal yaşantınızda maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyunuz. PCR testinizin pozitif çıkması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evde ziyaret edileceksiniz, lütfen evden ayrılmayınız" ifadelerine yer verildi.

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