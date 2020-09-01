YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu Telekonferans Toplantısı Yaptı

İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu Telekonferans Toplantısı Yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Aile Hekimleri ile mevcut durumu paylaşmak ve yapılması gerekenler hususunda görüş alışverişinde bulunmak üzere 31 Ağustos 2020 tarihinde online interaktif olarak toplantı gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu Telekonferans Toplantısı Yaptı

Aile Hekimleri ile mevcut durumu paylaşmak ve yapılması gerekenler hususunda görüş alışverişinde bulunmak üzere 31 Ağustos 2020 tarihinde online interaktif olarak toplantı gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve tüm aile sağlığı merkezlerinin sorumluları katıldı.
Benli’nin, COVİD-19 pandemi süreci ve Kayseri’deki filyasyon çalışmaları hakkında Aile Hekimlerini bilgilendirdiği toplantıda; Aile Salığı Merkezlerinde görevli sorumlu hekimlere talep ve istekleri soruldu.
Aile Hekimlerinin; karantinadaki pozitif hastaların bilgi almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaları, Aile Sağlığı Merkezinde çalışan ve testleri pozitif çıkan mesai arkadaşlarının istirahat sürelerinin düzenlenmesi gibi taleplerini dinleyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu isteklere çeşitli çözüm önerileri sundular.
Toplantıda ayrıca aile sağlığı merkezlerine başvuran şüpheli veya temaslı hastaların hastanelerde yoğunluk oluşturmaması adına İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Ek Hizmet Binasında bu sevkler için numune alım noktası kurulmasına karar verildi.

İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu Telekonferans Toplantısı Yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:00
Öğle
12:43
İkindi
16:22
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserispor’da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor
Kayserispor’da 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor
Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar
Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.