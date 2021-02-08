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İl Sağlık Müdürü Benli, "Aşılamalarımız köylerdeki ortak mekanlarda devam ediyor"

08.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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İl Sağlık Müdürü Benli, "Aşılamalarımız köylerdeki ortak mekanlarda devam ediyor"

İl Sağlık Müdürü Doç.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Covid-19 aşılamalarının devam ettiğini belirterek, "75 yaş üzeri hastalarımızın aşılamaları köylerdeki ortak mekanlarda devam ediyor" dedi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Covid-19 aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "75 yaş üzeri Covid-19 aşılamalarımız Aile Sağlığı Merkezlerimizde, hastanelerimizde köylerde ortak mekanlarda devam etmektedir. Talep halinde yatağa bağımlı hastalarımız için evlerde de aşı yapılmaktadır" diye konuştu.
Benli, "Büyüklerimizin aşılanması için bizlere görev düşüyor. Onlar için mhrs.gov.tr üzerinden randevu alabileceğiniz gibi 2202038 numaralı pandemi danışma hattımızdan destek alabilirsiniz" ifadesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Benli,

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